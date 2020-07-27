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понедельник, 27 июля 2020 18:30

Зашел в дом и ударил по голове: 19-летний изнасиловал 62-летнюю женщину

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Зашел в дом и ударил по голове: 19-летний изнасиловал 62-летнюю женщину
В Одесской области 19-летний мужчина изнасиловал 62-летнюю женщину. Фото: dyvys.info

В Раздельнянском районе Одесской области 19-летний мужчина ночью сломал входную дверь в дом одинокой 62-летней женщины, ударил ее по голове и изнасиловал.

Злоумышленника разыскали через несколько часов в лесополосе, где он скрывался. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина признался в содеянном и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Ему уже сообщили о подозрении в изнасиловании", - рассказал начальник Раздельнянского отдела полиции Александр Стеценко.

За содеянное мужчину могут посадить на 5 лет.

В Дергачевском районе Харьковской области 34-летний мужчина в лесу изнасиловал 50-летнюю женщину. Подозреваемого задержали.

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