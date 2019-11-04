Защита от тепловизора и имитатор следа животного: пограничники задержали нелегалов из Вьетнама

Автор: dpsu.gov.ua Пограничники задержали группу людей, которые пытались незаконным путем пересечь украинскую границу.

3 ноября на Закарпатье пограничники помешали группе из 12 мигрантов попасть в Венгрию. Нарушителей перехватили в 300 метрах от границы.

Сообщила об этом Государственная пограничная служба на официальном сайте.

Среди задержанных было 7 мужчин и 5 женщин. Документов с собой они не имели. Назвались гражданами Вьетнама. Среди вещей задержанных пограничники обнаружили маскировочные накидки, позволяющие оставаться незамеченными для тепловизоров, спальный мешок и имитатор следа дикого животного.

На том же направлении пограничники натолкнулись на 26-летнего гражданина Украины, вероятно причастного к попытке переправки иностранцев. Во время задержания мужчина находился в возбужденном состоянии и пытался оказывать физическое сопротивление.

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Незаконные мигранты нынче находятся в пограничном подразделении. За попытку нарушения границы на них составлены соответствующие протоколы. Для установления всех обстоятельств в дальнейшем будут проведены фильтрационно-проверочные мероприятия.

На задержанного украинца составлен протокол по статье о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, пограничники направили в Нацполиции сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по 2 статьям — об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа и о за незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.





Пограничники с правоохранителями разоблачили группу украинцев, которые незаконно переправляли мигрантов и наркотики из Турции в страны ЕС. Злоумышленники подыскивали потенциальных жертв с финансовыми трудностями. Втягивали их в противоправную деятельность. Яхты для перевозки мигрантов строили самостоятельно.