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суббота, 30 января 2021 18:10

Зарылся капотом в асфальт: легковушки сошлись в смертельном огненном столкновении
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На Днепропетровщине в лоб столкнулись Mazda-6 и ВАЗ-2111. Двое погибших, еще один мужчина - тяжелом состоянии в больниц
Фото: dp.dsns.gov.ua
На Днепропетровщине в лоб столкнулись Mazda-6 и ВАЗ-2111. Двое погибших, еще один мужчина - тяжелом состоянии в больниц
На Днепропетровщине в лоб столкнулись Mazda-6 и ВАЗ-2111. Двое погибших, еще один мужчина - тяжелом состоянии в больниц

Вблизи поселка Богуслав Павлоградского района Днепропетровской области в ​​лоб столкнулись Mazda-6 и ВАЗ-2111. Последний от удара зарылся капотом в асфальт и загорелся.

Двое погибших, еще один - тяжелом состоянии в больнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Вследствие лобового столкновения двух легковых автомобилей загорелся моторный отсек одного из них. С искореженного автомобиля ВАЗ деблокировали тела погибших - 45-летнего водителя и 41-летней пассажирки. Водителя Mazda-6 госпитализировали в реанимационное отделение Павлоградской городской больницы №4, состояние-тяжелое", - рассказали спасатели.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

На объездной дороге Львова возле поворота на село Бережаны столкнулись Skoda Yeti и ВАЗ 2111. Погибли водитель ВАЗ и 2-летняя девочка. В больницу с травмами госпитализировали пассажирку ВАЗ. Также травмирован водитель Skoda Yeti.

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