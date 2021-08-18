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среда, 18 августа 2021 12:25

Зарубил и сбросил в колодец: сын жестоко расправился с матерью
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На Полтавщине в колодце нашли тело пропавшей 48-летней женщины. С ней расправился 25-летний сын
Фото: pl.npu.gov.ua
На Полтавщине в колодце нашли тело пропавшей 48-летней женщины. С ней расправился 25-летний сын
На Полтавщине в колодце нашли тело пропавшей 48-летней женщины. С ней расправился 25-летний сын
На Полтавщине в колодце нашли тело пропавшей 48-летней женщины. С ней расправился 25-летний сын

В Кременчуге Полтавской области в колодце нашли тело пропавшей 48-летней женщины 17 августа.

Расправился с матерью 25-летний сын, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Женщина перестала выходить на связь со знакомыми и дочерью. Поэтому последняя обратилась в полке. Исчезновение было первым и очень подозрительным. Следователи нашли тело пропавшей в колодце во дворе. Оно было забросано грудой мусора. Установили, что в ночь на 5 августа сын убил свою мать, а после преступления сбросил тело и другие вещи в колодец", - рассказали оперативники.

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Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что причиной стала семейная ссора. Во время нее он ударил мать топором по голове.

Подозреваемый ранее неоднократно судим за кражи. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

В одном из поселков Маневицкого района Волынской области 35-летний мужчина забил до смерти 62-летнюю мать. Накануне он вернулся из тюрьмы. Наказание отбывал за смертельное избиение отца.

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Дата
18
августа

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