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воскресенье, 23 февраля 2020 02:03

Зарезали криминального авторитета

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Зарезали криминального авторитета
В Запорожье убили известного криминального авторитета. Фото: Главком

В Запорожье убили криминального авторитета азербайджанского происхождения по кличке "Сарван".

Его ударили ножом в грудь. 52-летний мужчина скончался в скорой, сообщили в полиции.

Убитый был причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также он организовывал преступную группировку и тесно общался с "Григорой" - другим известным в Запорожье криминальным авторитетом.

Также "Сарван" имел связи с ворами в законе и на своей родине, в Азербайджане.

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2 февраля в Киеве убили пластического хирурга Андрея Сотника. Он был родом из Донецка и работал в столице с 2014 года.

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