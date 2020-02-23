Зарезали криминального авторитета

В Запорожье убили известного криминального авторитета. Фото: Главком

В Запорожье убили криминального авторитета азербайджанского происхождения по кличке "Сарван".

Его ударили ножом в грудь. 52-летний мужчина скончался в скорой, сообщили в полиции.

Убитый был причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также он организовывал преступную группировку и тесно общался с "Григорой" - другим известным в Запорожье криминальным авторитетом.

Также "Сарван" имел связи с ворами в законе и на своей родине, в Азербайджане.

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