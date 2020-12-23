"Заработали" более 100 тыс. грн: иностранцы грабили квартиры в 3 областях

На Ровенщине полицейские разоблачили группу воров, которые грабили квартиры в 3 областях.

Воров поймали после сообщения об одном из преступлений 22 декабря на стационарном посту города Корец. Они двигались на автомобиле Volkswagen Polo на киевской регистрации, сообщил начальник криминальной полиции ГУНП в Ровенской области Сергей Волков.

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Фото: rv.npu.gov.ua

"На спецлинию 102 поступило сообщение о краже из квартиры на ул. Семидубская в райцентре. Путем подбора ключа злоумышленники проникли в квартиру дубенчанки и похитили 100 тысяч гривен и золотые изделия", - сообщил Сергей Волков.

Ворами оказались трое иностранцев: 24, 29, 58 лет. Среди них был 52-летний житель Одесской области.

"Во время осмотра транспортного средства в салоне полицейские обнаружили и изъяли отмычки и наборы инструментов, которые использовались в преступной деятельности, денежные средства в сумме 100 тысяч 100 гривен, 105 долларов США, 25 евро и 10 наименований ювелирных изделий", - сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

4 "квартирников" отправили в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют их на причастность к другим аналогичным совершенным преступлениям на территории Ровенской, Львовской и Волынской областей. Также полицейские выяснили, что иностранцы имеют вид на жительство на территории Украины. Один из них, 24-летний мужчина, скрывался от органов суда Львовской и находился в розыске.

В Киеве неизвестные похитили 25-летнего мужчину и держали его в заложниках, пока другие злоумышленники обворовывали его жилье. Мужчину и его знакомого неизвестные силой посадили в авто, когда они находились на одном из столичных СТО, и вывезли в недостройку. Там жертве сообщили о том, что он должен крупную сумму денег, и отобрали ключи от квартиры.