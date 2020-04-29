Мужчину похитили, чтобы ограбить его квартиру

В Киеве неизвестные похитили 25-летнего мужчину и держали его в заложниках, пока другие злоумышленники обворовывали его дома. Фото: volyn24.com

В Киеве неизвестные похитили 25-летнего мужчину и держали его в заложниках, пока другие злоумышленники обворовывали его жилье.

Мужчину и его знакомого неизвестные силой посадили в авто, когда они находились на одном из столичных СТО, и вывезли в недострой. Там жертве сообщили о долге - крупной сумме денег - и отобрали ключи от квартиры, пишет УНН.

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Позже мужчин вывезли в одно из сел Броварского района, где знакомого потерпевшего отпустили. Мужчину же, у которого требовали возврат долга, несколько часов возили по Киеву и окрестностям, после чего высадили на одной из столичных улиц.

Он вернулся домой, где обнаружил, что его обокрали: из квартиры исчезла значительная сумма денег - более $60 тыс.

Пострадавший сразу обратился в полицию. Следователи открыли уголовное производство.

В Одесской области 3 злоумышленников похитили ради выкупа 26-летнего мужчину. Силой посадили потерпевшего на заднее сиденье автомобиля и отправились на кладбище неподалеку. Там били, а один из нападавших прострелил мужчине ногу. После того пострадавшего положили в багажник другого автомобиля и увезли в неизвестном направлении. К счастью, мужчине удалось бежать. Преступники стреляли ему в спину, однако не попали.