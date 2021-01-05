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вторник, 05 января 2021 18:10

Заработали 250 тыс. грн: узники "продавали" из СИЗО через интернет несуществующие товары

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Заработали 250 тыс. грн: узники &quot;продавали&quot; из СИЗО через интернет несуществующие товары
Мужчины успели обмануть более 60 человек и заработать 250 тыс. грн Фото: promin.cv.ua

В Запорожье полицейские разоблачили двух заключенных-мошенников, которые из СИЗО продавали через интернет несуществующие товары.

Мужчины успели обмануть более 60 человек и заработать 250 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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"Двое мужчин, отбывая наказание в колонии, на платформах объявлений продавали несуществующие товары. К покупке предлагали мебель, строительные материалы, электротранспорт и компьютерную технику. Главным условием была полная или частичная предоплата на подконтрольную злоумышленникам банковскую карточку. Однако после получения денег - фигуранты удаляли объявления и блокировали покупателей", - сказано в сообщении.

Во время обысков у мошенников изъяли 46 SIM-карт, мобильные телефоны и "черновые" записи. Полицейские устанавливают возможных сообщников фигурантов и окончательную сумму ущерба, нанесенного потерпевшим.

Следствие продолжается. За мошенничество мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила схему по вымогательству денег у людей, которые через интернет оформляли кредиты. Киберспециалисты установили, что одна из фирм-лидеров на рынке микрокредитования через интернет незаконно насчитывает должникам штрафы и пеню в размере более 300% от суммы кредита.

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