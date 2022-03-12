"Запорожская АЭС больше не принадлежит Украине". Оккупанты собрали персонал станции

Россия хочет завладеть Запорожской АЭС. Фото: Энергоатом

Российские оккупанты на Запорожской АЭС собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

Они утверждают, что станция якобы уже не принадлежит Украине, сообщил исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин.

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"Сегодня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, забрали менеджмент. Они фамилии свои не называют – говорят лишь, что они являются представителями военно-гражданской администрации".

Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит – мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", - рассказал Котин.

Российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако, Запорожская АЭС уже "в украинских руках", сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. 10 марта стало известно, что оккупанты заменяли побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС. Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию с АЭС на оккупированные Крым и Донбасс.