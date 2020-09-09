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Заподозрили коронавирус: учителя и ученики затравили 8-классника

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Заподозрили коронавирус: учителя и ученики затравили 8-классника
В Полтаве в гимназии №33 ученика 8 класса затравили сверстники и учителя в школе. Они заподозрили у него коронавирус. Фото: radiosvoboda.org

В Полтаве ученика 8 класса затравили сверстники и учителя в школе.

Они заподозрили у него коронавирус. Об этом сообщила в соцсети мама ребенка Ольга Коваленко. Женщина рассказала, что ее сын учится в гимназии №33. Ребенок имеет аллергию на антисептики и маски.

"В школе заставляют носить маски и пользоваться антисептиком. Поэтому у ребенка появляется сыпь, он теряет сознание и задыхается, у него аллергия на это. Он еле это терпит. В результате в четверг не дошел из школы домой, упал на дороге. В пятницу я решила его оставить дома. в понедельник пришел в школу и опять ему стало плохо, его отправили в медпункт, закрыли, измерили температуру и сказали, что у него начинается коронавирусная болезнь", - рассказывает мать мальчика.

Она говорит, что сообщила медсестре, что у ребенка аллергия. И объяснила ей, что она не врач, чтобы ставить диагноз - коронавирус.

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"Пришел завуч, настроил детей против сына, сказал, чтобы все от него отошли, потому что он в зоне риска. Мой ребенок вообще испугался. Потом сказал ему дословно:" Иди отсюда". Как так? Что за буллинг? Ребенок домой пришел в истерике. Дома перемерили температуру. Все в норме - 36,2; 36.4. Сказал, чувствует себя хорошо. Вечером я переговорила с классным руководителем и сказала, что ребенок абсолютно здоров, ему нельзя одевать маски, поскольку трудно дышать. 8 сентября сын пошел в школу, измерили температуру, сказали все хорошо, но в школу не пустили", - рассказывает мать.

Женщина возмущена тем, что ее сына не пустили в учебное заведение, а администрация школы не реагирует.

"Как так может директор школы ограничить права ребенка в получении знаний Ребенок пришла домой снова со слезами. Говорит, я боюсь, что со мной никто не будет разговаривать. Психика сына на грани", - пожаловалась мать мальчика.

Мысли пользователей в соцсети разделилась. Одни встали на сторону матери, потому что каждый ребенок имеет право на образование. Другие утверждают, что есть определенные требования, которые должны соблюдаться, поэтому лучше перевести ребенка на домашнее обучение.

Жительницу Ивано-Франковской области обязали уплатить 170 грн штрафа и 420 грн судебного сбора за фейк о коронавирусе в Facebook. Приговор вынес Яремчанский городской суд. В материалах дела говорится, что 20 июля женщина опубликовала в Facebook публикацию под названием "На Украине американская вакцина от Covid-19 убила 5 человек".

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Дата
09
сентября

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