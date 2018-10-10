Заподозрил в краже: 15-летнего школьника избил прохожий

В Одессе 15-летнего школьника избил 32-летний прохожий. Фото - yavp.pl

На ул. Академика Заболотного в Одессе 15-летнего школьника избил 32-летний прохожий.

Парень в больнице. А мужчину задержали. Объяснил - заподозрил потерпевшего в краже кошелька, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался в содеянном и пояснил, что избил подростка, потому что заподозрил в краже своего кошелька. Несовершеннолетний с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами находится в больнице", - рассказали правоохранители.

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Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.

В Херсоне на улице Луговой женщина палкой избила 7-летнего мальчика. У маленького пострадавшего серьезные травмы - рубленая рана лица, а также черепно-мозговая травма. Его забрали в больницу.