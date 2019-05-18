Заняла все полосы движения: в Днепре произошла смертельная авария

Фото: dp.informator.ua

17 мая в Днепре столкнулись три автомобиля – Peugeot, KIA и Toyota. Произошло все в 16:20 на Маршала Малиновского, 80. В результате мощного удара погибли три человека, среди которых 11-летний ребенок.

"На место приехали несколько экипажей патрульной полиции, врачи "скорой" помощи и спасатели. В результате столкновения погибли мужчина и женщина, которые находились в Peugeot, их из авто вырезали спасатели. Также пострадал 11-летний мальчик, который находился в Peugeot, его госпитализировали в тяжелом бессознательном состоянии. Позже стало известно, что ребенок скончался в больнице", – сообщает Информатор.

Водитель KIA получил травму шеи и был госпитализирован. Выбраться из машины ему помогали спасатели и правоохранители. Все это время мужчина пребывал в сознании.

Водитель Toyota от госпитализации отказался. Из повреждений у мужчины разбита губа. На месте происшествия он остался, однако из-за шока не смог объяснить, что произошло.

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Точные причины аварии пока не установлены. По предварительным данным, Toyota и KIA двигались в одном направлении по улице Маршала Малиновского в сторону ж/м Солнечный. В какой-то момент они столкнулись. Как следствие, KIA вылетела на встречную полосу. Там и произошло столкновение с Peugeot. Авария заняла все полосы движения

"На месте происшествия работает патрульная полиция и следователь. Они ищут всех возможных свидетелей инцидента. Если вы стали очевидцем этого события, просим обратиться на линию "102", – передает Информатор.

14 мая под Киевом произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль Honda врезался в грузовик, в результате чего одного водителя раздавило, другой сломал шею.