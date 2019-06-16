"Заминированный" Киев: сколько шутников поймала полиция

Только за первые три месяца этого года в Киеве было 16 тыс. уголовных правонарушений в отношении минирования. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Киевсовете.
Также возросло количество ложных сообщений о заминировании. Правоохранители отработали 138 анонимных сообщений, из которых было раскрыто 57.
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Полиция задержала 49 псевдоминеров. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.
В последний раз Киев "минировали" 10 июня. Тогда взрывчатку искали на центральных станциях метрополитена.
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