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воскресенье, 16 июня 2019 21:12

"Заминированный" Киев: сколько шутников поймала полиция

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&quot;Заминированный&quot; Киев: сколько шутников поймала полиция
Псевдоминерам грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Информатор

Только за первые три месяца этого года в Киеве было 16 тыс. уголовных правонарушений в отношении минирования. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Киевсовете.

Также возросло количество ложных сообщений о заминировании. Правоохранители отработали 138 анонимных сообщений, из которых было раскрыто 57.

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Полиция задержала 49 псевдоминеров. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.

В последний раз Киев "минировали" 10 июня. Тогда взрывчатку искали на центральных станциях метрополитена.

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Дата
16
июня

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