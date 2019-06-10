В Киеве "заминировали" 2 центральные станции метро (обновлено)

Станции Театральная и Золотые ворота закрыли на проверку из-за анонимного звонка о минировании.
Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Twitter.
"Станции Театральная и Золотые ворота закрыты на проверку. Поступил анонимный звонок о минировании. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
После завершения проверки столичный метрополитен сообщил, что станции возобновили работу на вход/выход и пересадку. Взрывоопасных предметов не обнаружили.
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В течение прошлого месяца в полицию поступило около 100 сообщений о минировании. Звонили почти во все областные центры и крупные города. Среди заминированных были школы, админздания, торговые центры, университеты, роддома и транспортные средства. Все сообщения оказались ложными.
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