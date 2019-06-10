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понедельник, 10 июня 2019 11:23

В Киеве "заминировали" 2 центральные станции метро (обновлено)

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В Киеве &quot;заминировали&quot; 2 центральные станции метро (обновлено)
Поступило сообщение о заминировании станций "Театральная" и "Золотые ворота". ФОТО: cellcode.us

Станции Театральная и Золотые ворота закрыли на проверку из-за анонимного звонка о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Twitter.

"Станции Театральная и Золотые ворота закрыты на проверку. Поступил анонимный звонок о минировании. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

После завершения проверки столичный метрополитен сообщил, что станции возобновили работу на вход/выход и пересадку. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

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В течение прошлого месяца в полицию поступило около 100 сообщений о минировании. Звонили почти во все областные центры и крупные города. Среди заминированных были школы, админздания, торговые центры, университеты, роддома и транспортные средства. Все сообщения оказались ложными.

twitter.com
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Дата
10
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