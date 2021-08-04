Заместителя Шишова не пустили в Украину - запретили въезд

Заместителя погибшего председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова не пустили в Украину. Родиону Батулину запретили въезд на три года.

Произошло это утром 4 августа на пограничном пункте "Устилуг". Пограничники не сообщили причину запрета. Ссылаются на "секретность" СБУ, пишут в Telegram-канале БДУ.

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В Евросоюзе Батулин решал вопросы с документами. Выехал туда 14 июля 2021 года. Однако после известия о смерти Шишова сразу первым автобусом решил вернуться в Киев.

Автор: t.me/beldomua Родиону Батулина запретили въезд в Украину на три года, но причины такого решения не назвали

На границе ему сообщили о том, что с момента выезда он является невъездным.

"Все больше вопросов, кому так неугодна деятельность Белорусского дома в Украине?" - пишут в организации.

3 августа в 7:40 в лесном массиве в Святошинском районе Киева нашли повешенным белорусского активиста 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне. В 8:58 вышел из своего дома по ул. Бударина на пробежку, это сняла камера наблюдения. Потом перестал отвечать на звонки и больше живым его никто не видел. Его девушка Божена Жолудь вместе с друзьями искали Виталия самостоятельно. Несколько раз прошли местность по маршруту его пробежки, но тщетно. В 15:18 обратились в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, кинологи, также к поискам присоединились военнослужащие Нацгвардии, неравнодушные люди, волонтеры. Тело нашли совершенно в другой стороне, в 200 м от традиционного маршрута. Товарищи Виталия убеждены: мужчину убили и это дело рук КГБ Беларуси. Шишов переехал в Украину осенью 2020-го. Активист организовывал акции протеста против режима Лукашенко и помогал белорусам, которые также переехали в Украину.