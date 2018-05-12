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суббота, 12 мая 2018 03:28

Заместитель главного врача роддома погиб в шахте лифта

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Заместитель главного врача роддома погиб в шахте лифта
Висота падіння склала 4,5 м. Фото: з відкритих джерел.

В одесском роддоме №5 результате падения в шахту лифта погиб заместитель главного врача по техническим вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Мужчина пытался самостоятельно устранить неисправности и от полученных травм скончался.

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"Сейчас обстоятельства трагедии расследуются. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (" Нарушение требований законодательства об условиях труда ") Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - отметили в полиции.

Погибшему - Евгению Бянову - было 50 лет. Высота падения составила 4,5 метра. Для расследования создадут комиссию Гоструда.

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