Заместитель главного врача роддома погиб в шахте лифта

В одесском роддоме №5 результате падения в шахту лифта погиб заместитель главного врача по техническим вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Мужчина пытался самостоятельно устранить неисправности и от полученных травм скончался.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девушка погибла в шахте лифта во время свидания
"Сейчас обстоятельства трагедии расследуются. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (" Нарушение требований законодательства об условиях труда ") Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - отметили в полиции.
Погибшему - Евгению Бянову - было 50 лет. Высота падения составила 4,5 метра. Для расследования создадут комиссию Гоструда.
×
Комментарии