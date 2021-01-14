Заманили в ловушку и угрожали оружием: украинских туристов ограбили в Африке

 
Ексклюзивы
1/5
Второй импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа - Огрызко
Второй импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа - Огрызко
Просмотров: 81
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 414
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1620
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2727
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1404
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 495
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1953
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1989
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 495
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
5
5
5
7
3
На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
Разыскали 6-летнюю девочку, которая пропала с тетей и ее сожителем
Разыскали 6-летнюю девочку, которая пропала с тетей и ее сожителем
Девушка-водитель врезалась в автомобиль Нацполиции, пострадала патрульная
Девушка-водитель врезалась в автомобиль Нацполиции, пострадала патрульная
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
В ДТП автомобиль перевернуло на бок - водитель был &quot;под кайфом&quot;
В ДТП автомобиль перевернуло на бок - водитель был "под кайфом"
Видео
Все видео
Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Мужчина зарезал канцелярским ножом бывшую жену
Мужчина зарезал канцелярским ножом бывшую жену
Неизвестные на территории гаражей постреляли бездомных собак
Неизвестные на территории гаражей постреляли бездомных собак
Сельского врача травят за ношение маски
Сельского врача травят за ношение маски
5 мужчин и женщина в столице устроили массовую разборку
5 мужчин и женщина в столице устроили массовую разборку
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 414
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1989
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 369
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 369
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1323
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 10:26

Заманили в ловушку и угрожали оружием: украинских туристов ограбили в Африке

  Комментировать
Заманили в ловушку и угрожали оружием: украинских туристов ограбили в Африке
У мужчины и женщины отобрали банковские карты, деньги, а также всю технику Фото: rivne.media

На африканском курорте Занзибар, Танзания, ограбили украинских туристов. У мужчины и женщины отобрали банковские карты, деньги, а также всю технику. Теперь грабителей пытается найти местная полиция.

Светлана и Дмитрий Трухачевы еще 25 декабря отправились в путешествие уТанзанию. Отпуск проходил нормально, пишет obozrevatel. До 1 января супруги находились на курортном острове Занзибар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабители случайно вызвали полицию во время ограбления

"Нас предупреждали, что самое опасное на материковой части Танзании. Поэтому когда мы на пароме отправились туда на несколько дней, то там арендовали машину с местным водителем. Все было хорошо, и уже 5 января мы поплыли обратно в Занзибар. На следующий день мы должны были вылетать домой ", - рассказывает Светлана.

Вернувшись на остров, в курортную зону, Светлана и Дмитрий прошлись по городу, и решили поехать на пляж Нонгри. Здесь к ним подошел местный житель и предложил такси до пляжа.

"Мы согласились, он нас повел к месту стоянки авто. Шли мы долго, вышли к какому-то рынку, парень стал кому-то звонить. Время шло, мы уже хотели обратиться к другим таксистам. Но парень хватал мужа и уговаривал подождать", - говорит Светлана.

В конце концов автомобиль приехал, водитель согласился отвезти за 20 $.

"И тут таксист неожиданно повернул налево. Мы и опомниться не успели, как с двух сторон к водителю подошли мужчины, стали заглядывать в окна, то громко говорить, заглядывать в бардачок. Один схватил нашу чемодан на переднем сиденье, водитель его отобрал и перебросил к нас. Мы поняли, что что-то происходит. Но все было так быстро, наш таксист куда-то исчез, на его место сел грабитель, еще один рядом, а двое залезли к нам обратно. Нам приказали говорить только на английском, не кричать, иначе покажут нам оружие ", - вспоминает Светлана.

Машина отъехала подальше от дороги, вокруг были какие-то гаражи и ни одного человека вокруг. Грабители отобрали все, что было у супругов: сняли со Светланы часы, забрали наличность, еще осталась, а также банковские карты. Взяли четыре телефона и ноутбук, даже наушники. А потом стали требовать коды от карточек.

Супругам удалось убедить преступников, что на некоторых карточках нет денег, от одной карточки женщина дала неправильный код, а у мужчины карточка была с обновленным кодом банка, которым он еще не успел воспользоваться.

"Один из нападавших поехал в банкомат и предупредил, что если код не сработает, то нас снова будут пытать. Мужа уже избили, мне досталось, потому что я пыталась его защитить. Вскоре бандит перезвонил и сообщил, что денег снять не удалось. Поэтому нами снова занялись. Мужу пришлось загружать приложение банка и восстанавливать пароль. Это была его ФОПовская карточка, с которой они сняли около 90 тысяч гривен", - говорит Светлана.

Когда грабители убедились, что брать больше нечего, украинцев оставили с чемоданами в безлюдном месте и исчезли. Туристам удалось остановить другую машину, водитель довез их в полицейский участок, где они написали заявление. Если поначалу казалось, что полиция взялась за дело, то теперь у мужчины с женщиной впечатление, что у них уже есть работа важнее. Пока украинцы живут на острове, у них еще осталось немного денег на уцелевшей карточке. Надеются, что полиция сможет найти преступников.

Злоумышленники украли из отеля возле Парижа сотни бутылок бургундского вина на €350 тыс. Они бросали в полицию бутылки, когда за ними началась погоня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заманили в ловушку и угрожали оружием: украинских туристов ограбили в Африке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 30 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Нашли скульптуру жреца из Трои

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 39918
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9352
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9162
Обнаружили новый смертоносный вирус
Обнаружили новый смертоносный вирус Просмотров: 6651
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
17
 Просмотров: 6543
Происшествия
На автовокзале мужчина упал с 3-го этажа
На автовокзале мужчина упал с 3-го этажа Просмотров: 171
На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
5
 Просмотров: 909
Убийца несколько дней тайно жил на чердаке дома жертвы
Убийца несколько дней тайно жил на чердаке дома жертвы Просмотров: 477
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 810
Разыскали 6-летнюю девочку, которая пропала с тетей и ее сожителем
Разыскали 6-летнюю девочку, которая пропала с тетей и ее сожителем
5
 Просмотров: 1791
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
Сторонников независимости давили танками
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1
Covid-вакцина, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Голосов: 827
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть