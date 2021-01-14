Заманили в ловушку и угрожали оружием: украинских туристов ограбили в Африке

У мужчины и женщины отобрали банковские карты, деньги, а также всю технику Фото: rivne.media

На африканском курорте Занзибар, Танзания, ограбили украинских туристов. У мужчины и женщины отобрали банковские карты, деньги, а также всю технику. Теперь грабителей пытается найти местная полиция.

Светлана и Дмитрий Трухачевы еще 25 декабря отправились в путешествие уТанзанию. Отпуск проходил нормально, пишет obozrevatel. До 1 января супруги находились на курортном острове Занзибар.

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"Нас предупреждали, что самое опасное на материковой части Танзании. Поэтому когда мы на пароме отправились туда на несколько дней, то там арендовали машину с местным водителем. Все было хорошо, и уже 5 января мы поплыли обратно в Занзибар. На следующий день мы должны были вылетать домой ", - рассказывает Светлана.

Вернувшись на остров, в курортную зону, Светлана и Дмитрий прошлись по городу, и решили поехать на пляж Нонгри. Здесь к ним подошел местный житель и предложил такси до пляжа.

"Мы согласились, он нас повел к месту стоянки авто. Шли мы долго, вышли к какому-то рынку, парень стал кому-то звонить. Время шло, мы уже хотели обратиться к другим таксистам. Но парень хватал мужа и уговаривал подождать", - говорит Светлана.

В конце концов автомобиль приехал, водитель согласился отвезти за 20 $.

"И тут таксист неожиданно повернул налево. Мы и опомниться не успели, как с двух сторон к водителю подошли мужчины, стали заглядывать в окна, то громко говорить, заглядывать в бардачок. Один схватил нашу чемодан на переднем сиденье, водитель его отобрал и перебросил к нас. Мы поняли, что что-то происходит. Но все было так быстро, наш таксист куда-то исчез, на его место сел грабитель, еще один рядом, а двое залезли к нам обратно. Нам приказали говорить только на английском, не кричать, иначе покажут нам оружие ", - вспоминает Светлана.

Машина отъехала подальше от дороги, вокруг были какие-то гаражи и ни одного человека вокруг. Грабители отобрали все, что было у супругов: сняли со Светланы часы, забрали наличность, еще осталась, а также банковские карты. Взяли четыре телефона и ноутбук, даже наушники. А потом стали требовать коды от карточек.

Супругам удалось убедить преступников, что на некоторых карточках нет денег, от одной карточки женщина дала неправильный код, а у мужчины карточка была с обновленным кодом банка, которым он еще не успел воспользоваться.

"Один из нападавших поехал в банкомат и предупредил, что если код не сработает, то нас снова будут пытать. Мужа уже избили, мне досталось, потому что я пыталась его защитить. Вскоре бандит перезвонил и сообщил, что денег снять не удалось. Поэтому нами снова занялись. Мужу пришлось загружать приложение банка и восстанавливать пароль. Это была его ФОПовская карточка, с которой они сняли около 90 тысяч гривен", - говорит Светлана.

Когда грабители убедились, что брать больше нечего, украинцев оставили с чемоданами в безлюдном месте и исчезли. Туристам удалось остановить другую машину, водитель довез их в полицейский участок, где они написали заявление. Если поначалу казалось, что полиция взялась за дело, то теперь у мужчины с женщиной впечатление, что у них уже есть работа важнее. Пока украинцы живут на острове, у них еще осталось немного денег на уцелевшей карточке. Надеются, что полиция сможет найти преступников.

Злоумышленники украли из отеля возле Парижа сотни бутылок бургундского вина на €350 тыс. Они бросали в полицию бутылки, когда за ними началась погоня.