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вторник, 21 июля 2020 18:45

Заложница луцкого террориста связалась с журналистами

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Заложница луцкого террориста связалась с журналистами
Есть полчаса - заложница луцьокого террориста. Фото: volynpost.com

Жительница Луцка, которая сейчас находится в автобусе с террористом, связалась с журналистами.

Она сообщила, что им дали полчаса времени, чтобы власть выполнила требования преступника.

Женщина попросила, чтобы СМИ требовали видеообращения от президента Владимира Зеленского, Об этом сообщает Первый.

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"Что, ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось", - сказала заложница.

Террорист, захвативший автобус, опубликовал свои требования в Twitter. Он написал их на русском языке. Требует, чтобы руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что они - террористы в законе.

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