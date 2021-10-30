Залог – 8 млн: арестовали адвоката, который требовал у супругов две квартиры

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Фото: СБУ

Печерский районный суд Киева арестовал главу адвокатского объединения, который требовал у супругов $400 тысяч или 2 квартиры.

Мужчину арестовали с возможностью внесения залога – 8 млн грн. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Суд столицы 30 октября избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с альтернативой залога в размере более 8 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

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В случае внесения залога подозреваемый обязан являться по первому требованию суда, прокурора или следователя, сообщать об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

28 октября правоохранители задержали руководителя адвокатского объединения, который требовал у супругов $400 тысяч или две квартиры в столице. По данным следствия, деньги адвокат требовал решения проблем потерпевших с законом, которые, по предварительной информации, сам и создал. Проверяется версия о причастности сотрудников полиции и Минюста к совершению правонарушения.