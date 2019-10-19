Закурил и упал: посреди улицы умер человек

В Днепровском районе Киева посреди улицы умер мужчина.
Инцидент произошел в субботу, 19 октября, на улице Никольско-Слободской. Как отмечается, человек шел домой с работы, закурил сигарету и упал. Об этом сообщает Информатор.
Мужчина скончался до приезда "скорой", ему было около 50-60 лет.
Жители соседних домов знали мужчину, он работал дворником и жил неподалеку. Днем 19 октября погибший возвращался с работы, остановился возле детской площадки, чтобы закурить и поздоровался со знакомым, после чего сообщил, что плохо себя чувствует. Через некоторое время дворник упал.
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Люди попытались оказать первую помощь мужчине и вызвали медиков, но он умер.
По предварительным данным, у погибшего оторвался тромб. Точную причину смерти установят после вскрытия.
На Киевщине зарегистрировано три случая заболевания людей ботулизмом. Один человек умер.
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