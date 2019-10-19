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суббота, 19 октября 2019 19:17

Закурил и упал: посреди улицы умер человек

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Закурил и упал: посреди улицы умер человек
В Киеве посреди улицы умер мужчина. Фото: Информатор

В Днепровском районе Киева посреди улицы умер мужчина.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября, на улице Никольско-Слободской. Как отмечается, человек шел домой с работы, закурил сигарету и упал. Об этом сообщает Информатор.

Мужчина скончался до приезда "скорой", ему было около 50-60 лет.

Жители соседних домов знали мужчину, он работал дворником и жил неподалеку. Днем 19 октября погибший возвращался с работы, остановился возле детской площадки, чтобы закурить и поздоровался со знакомым, после чего сообщил, что плохо себя чувствует. Через некоторое время дворник упал.

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Люди попытались оказать первую помощь мужчине и вызвали медиков, но он умер.

По предварительным данным, у погибшего оторвался тромб. Точную причину смерти установят после вскрытия.

На Киевщине зарегистрировано три случая заболевания людей ботулизмом. Один человек умер.

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