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вторник, 08 июня 2021 09:16

Закрыл рот и пытался снять штаны: рецидивист напал на 7-летнего

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Закрыл рот и пытался снять штаны: рецидивист напал на 7-летнего
На Сумщине 28-летний рецидивист приставал к 7-летнему мальчику. Фото: t.me/dkr_npu

На Сумщине мужчина приставал к 7-летнему мальчику.

Напал в подъезде многоквартирного жилого дома. Закрыв ребенку рот, пытался снять штаны. Злоумышленника задержал отец мальчика, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Малолетнему потерпевшему удалось вырваться и убежать от злоумышленника. Несмотря на то, что парень был напуган, он не побоялся рассказать о гадком событие отцу, который ловко задержал преступника и передал оперативникам", - рассказали в департаменте.

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Злоумышленником оказался 28-летний ранее судимый житель одного из городов Сумской области. Ему сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетнего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во дворе на ул. Маршала Василевского в Николаеве неизвестный напал на 8-летнего школьника и пытался его изнасиловать. Мальчик не растерялся. Он ударил неизвестного кулаком в живот и убежал.

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Дата
08
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