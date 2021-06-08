Закрыл рот и пытался снять штаны: рецидивист напал на 7-летнего

На Сумщине 28-летний рецидивист приставал к 7-летнему мальчику. Фото: t.me/dkr_npu

На Сумщине мужчина приставал к 7-летнему мальчику.

Напал в подъезде многоквартирного жилого дома. Закрыв ребенку рот, пытался снять штаны. Злоумышленника задержал отец мальчика, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Малолетнему потерпевшему удалось вырваться и убежать от злоумышленника. Несмотря на то, что парень был напуган, он не побоялся рассказать о гадком событие отцу, который ловко задержал преступника и передал оперативникам", - рассказали в департаменте.

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Злоумышленником оказался 28-летний ранее судимый житель одного из городов Сумской области. Ему сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетнего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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