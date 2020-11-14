 
Ексклюзивы
1/5
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 144
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 531
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 909
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 594
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 459
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 504
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Просмотров: 495
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
2 Просмотров: 1467
Фото
Все фото
3
3
6
3
5
На Ровенщине задержали криминальных авторитетов
На Ровенщине задержали криминальных авторитетов
Нетрезвый водитель пытался дать полицейским $100
Нетрезвый водитель пытался дать полицейским $100
Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
Подозреваемый угрожал полицейским взрывом и закрылся в доме: подробности спецоперации
Подозреваемый угрожал полицейским взрывом и закрылся в доме: подробности спецоперации
Видео
Все видео
Пограничники нашли в лесу пулемет
Пограничники нашли в лесу пулемет
ДТП на островке безопасности в Харькове: в деле появился еще один фигурант
ДТП на островке безопасности в Харькове: в деле появился еще один фигурант
Опасный маневр: в Киеве водитель повернул через 3 полосы, есть травмированные
Опасный маневр: в Киеве водитель повернул через 3 полосы, есть травмированные
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
В Uber открестились от водителя, который убил людей на остановке
В Uber открестились от водителя, который убил людей на остановке
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 630
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2043
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1242
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2133
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
13 ноября 2020
2 Просмотров: 522
Чому не вижив Віталій Вільховий?
Наприкінці жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи АН-26 під ЧугуєвОм. Трохи винувате командування Повітряних сил, трохи помилився екіпаж, ...
суббота, 14 ноября 2020 16:51

Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
6

  Комментировать

Украинка Виктория Вовкотруб с сербом Кадрусом Берис была знакома 3 года. Сначала они встречались, а потом стали жить в гражданском браке
Фото: censor.net
Виктория Вовктробуб исчезла в Италии больше недели назад. Ее убил и закопал бывший сожитель. Тело искали больше недели
Виктория Вовктробуб исчезла в Италии больше недели назад. Ее убил и закопал бывший сожитель. Тело искали больше недели
Виктория Вовктробуб исчезла в Италии больше недели назад. Ее убил и закопал бывший сожитель. Тело искали больше недели
Виктория Вовктробуб исчезла в Италии больше недели назад. Ее убил и закопал бывший сожитель. Тело искали больше недели

В Италии полицейские нашли тело украинки 42-летней Виктории Вовкотруб. Ее убил бывший сожитель, гражданин Сербии ромской национальности 60-летний Кудрус Берис.

Убийца закопал женщину неподалеку от своего дома, у заброшенного клуба, окровавленный ковер и одежду женщины хотел выбросить на помойку. Тогда его и задержали полицейские. Правоохранители два дня выслеживали его после того, как одна из подруг Виктории заявила о ее исчезновении. Женщина сообщила полиции, что в тот день, 4 ноября, они должны были встретиться с Берисом. А после этого ее никто не видел.

Сначала он отказывался называть место, где спрятал тело. Правоохранители обыскали все заброшенные дома в округе. Также они провели ДНК-экспертизу пятен крови и волос, которые обнаружили на ковре. Все это принадлежало Виктории Вовкотруб. Когда Кадрусу предъявили эти доказательства, он указал, где закопал тело бывшей возлюбленной. Полицейским понадобилось 2 часа 13 ноября, чтобы откопать тело украинки. Также в полиции заявляют, что Виктория была убита несколько дней назад в доме этого человека, пишет OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аллу Клишту убили в Германии

Как рассказывают знакомые украинки, Виктория с Кадрусом была знакома 3 года. Сначала они встречались, а потом стали жить в гражданском браке.

Сам Кадрус давно живет в Италии, у него есть разрешение на работу. Но он, как правило, брался за любую разовую подработку, кому что надо сделать по хозяйству, это все было неофициально.

Виктория Вовкотруб родом из Черкасской области. У нее остались двое детей - взрослый сын и дочь-школьница. А также пожилые родители. Несколько лет назад женщина уехала в Италию на заработки, поскольку перспективы найти работу в Украине у нее не было. В чужой стране она ухаживала за пожилыми итальянцами, а также подрабатывала в баре.

Всю неделю, пока полиция искала тело женщины, многие надеялись, что она жива. 11 ноября у Виктории был день рождения. И знакомые поздравляли ее, писали пожелания в соцсети. Но в тот день украинки уже не было в живых.

Виктория Вовкотруб исчезла больше недели назад в итальянском городе Брешия. Ее 60-летнего гражданского мужа арестовали при попытке избавится от окровавленной одежды женщины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

Жители Пуэрто-Рико проголосовали против независимости от США

После более трех лет земные бактерии выжили на Луне

Лобановский познакомился с женой на свадьбе брата

Украинская академия наук избрала президента

Космический корабль спасли от катастрофы с помощью выключателя

Майкл Джексон выпустил клип Black or White

Медик сделал открытие связано с кровью

Разыграли сценарий, как в России - Кучма второй раз одержал президентство

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 1 Просмотров: 29430
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
 1 Просмотров: 10773
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе 8 Просмотров: 10080
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться Просмотров: 8802
&quot;Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи&quot;
"Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи" Просмотров: 7731
Происшествия
Пограничники нашли в лесу пулемет
Пограничники нашли в лесу пулемет
 Просмотров: 486
Изнасилование 10-летней: показали фото подозреваемого военного
Изнасилование 10-летней: показали фото подозреваемого военного Просмотров: 1845
Безумный Mercedes летел на красный свет: рассказали о погибшей в аварии на перекрестке
Безумный Mercedes летел на красный свет: рассказали о погибшей в аварии на перекрестке
 Просмотров: 1008
На Ровенщине задержали криминальных авторитетов
На Ровенщине задержали криминальных авторитетов
3
 Просмотров: 702
Затонуло пассажирское судно: есть погибшие
Затонуло пассажирское судно: есть погибшие Просмотров: 702
Больше всего комментируют
10
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
10
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
8
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
4
В Феофании рассказали, сколько стоит лечение Зеленского
3
Город сожгли, а трупы спустили по реке
Голосов: 259
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть