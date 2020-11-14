Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель

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В Италии полицейские нашли тело украинки 42-летней Виктории Вовкотруб. Ее убил бывший сожитель, гражданин Сербии ромской национальности 60-летний Кудрус Берис.

Убийца закопал женщину неподалеку от своего дома, у заброшенного клуба, окровавленный ковер и одежду женщины хотел выбросить на помойку. Тогда его и задержали полицейские. Правоохранители два дня выслеживали его после того, как одна из подруг Виктории заявила о ее исчезновении. Женщина сообщила полиции, что в тот день, 4 ноября, они должны были встретиться с Берисом. А после этого ее никто не видел.

Сначала он отказывался называть место, где спрятал тело. Правоохранители обыскали все заброшенные дома в округе. Также они провели ДНК-экспертизу пятен крови и волос, которые обнаружили на ковре. Все это принадлежало Виктории Вовкотруб. Когда Кадрусу предъявили эти доказательства, он указал, где закопал тело бывшей возлюбленной. Полицейским понадобилось 2 часа 13 ноября, чтобы откопать тело украинки. Также в полиции заявляют, что Виктория была убита несколько дней назад в доме этого человека, пишет OBOZREVATEL.

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Как рассказывают знакомые украинки, Виктория с Кадрусом была знакома 3 года. Сначала они встречались, а потом стали жить в гражданском браке.

Сам Кадрус давно живет в Италии, у него есть разрешение на работу. Но он, как правило, брался за любую разовую подработку, кому что надо сделать по хозяйству, это все было неофициально.

Виктория Вовкотруб родом из Черкасской области. У нее остались двое детей - взрослый сын и дочь-школьница. А также пожилые родители. Несколько лет назад женщина уехала в Италию на заработки, поскольку перспективы найти работу в Украине у нее не было. В чужой стране она ухаживала за пожилыми итальянцами, а также подрабатывала в баре.

Всю неделю, пока полиция искала тело женщины, многие надеялись, что она жива. 11 ноября у Виктории был день рождения. И знакомые поздравляли ее, писали пожелания в соцсети. Но в тот день украинки уже не было в живых.

Виктория Вовкотруб исчезла больше недели назад в итальянском городе Брешия. Ее 60-летнего гражданского мужа арестовали при попытке избавится от окровавленной одежды женщины.