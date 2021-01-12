Заключенный сбежал из исправительного центра на мопеде: показали фото

В Николаевской области разыскивают 49-летнего Сергея Ковина. 11 января вечером он сбежал из "Новобугского исправительного центра".

Заключенный сбежал с территории центра и на мопеде поехал в неизвестном направлении, пишет tsn.ua. Представители учреждения до сих пор не знают, как ему удалось сбежать и найти транспортное средство. Поиски продолжаются. Никакой информации о местонахождении мужчины нет. Очевидцев, которые видели беглеца, просят позвонить в полицию.

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Автор: news.pn Заключенный сбежал с территории центра и на мопеде уехал в неизвестном направлении

По данным "Преступности.net", он из Полтавской области. К этому сроку у мужчины уже были 10 судимостей с 1988 года. Его признали виновным в нескольких похищениях, хищении государственного имущества, хулиганстве, нарушении административного надзора, тяжком телесном повреждении, побоях и пытках, краже, разбое.

Всего он получил 33 с половиной лет лишения свободы. Как оказалось, он уже бежал раньше с Александрийского исправительного центра. Зимой 2018-го он 2 дня провел в заброшенном доме и сдался полицейским.

На Харьковщине полицейские 17 декабря задержали опасного рецидивиста. 55-летний мужчина провел за решеткой около 30 лет за убийство, вымогательство и разбойные нападения. 3 года скрывался от полиции.