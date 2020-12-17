Задержали опасного рецидивиста - на его счету убийство, вымогательство и разбои

55-летний мужчина провел за решеткой около 30 лет за убийство, вымогательство и разбойные нападения и 3 года скрывался от полиции Фото: hk.npu.gov.ua

На Харьковщине полицейские 17 декабря задержали опасного рецидивиста.

55-летний мужчина провел за решеткой около 30 лет за убийство, вымогательство и разбойные нападения и 3 года скрывался от полиции в Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"29 сентября 2017-го в отделение реанимации Валковской районной больницы в тяжелом состоянии был доставлен 59-летний житель поселка Старый Мерчик. Как установили полицейские, телесные повреждения потерпевшему нанес 55-летний злоумышленник вместе с другими лицами, которые также завладели имуществом потерпевшего", - говорится в сообщении.

Кроме этого, мужчину разыскивали за совершение на территории области краж личного имущества граждан с проникновением в жилище. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители Харьковщины и Днепропетровщины задержали мужчину, который совершил тяжкое преступление и скрывался. Злоумышленник убил родственника и 3 года скрывался от полицейских. Последние 6 месяцев он прятался у родственников в Харьковской области.