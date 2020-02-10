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понедельник, 10 февраля 2020 21:49

Заказное убийство общественного активиста: назвали имена задержанных

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Заказное убийство общественного активиста: назвали имена задержанных
Правоохранители назвали имена задержанных. Фото: СБУ

Во время спецоперации по предупреждению заказного убийства одного из ровенских общественных активистов правоохранители задержали двух других активистов Давида Николаева и его сына Владислава.

Как отмечается, покушение готовилось на известного в узких кругах активиста Владимира Кубьюка по прозвищу "Кубик". Об этом сообщают "Ровенские новости".

По данным издания, "активисты" не смогли поделить сферы влияния по нелегальной добыче янтаря на севере Ровенской области.

Также сообщается, что 9 февраля, представители Центрального управления СБУ прибыли в Ровно из Киева и провели обыски в доме Давида Николаева и его жены Любови Украинчук.

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Известно, что Давиду Николаеву сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сына Владислава спецслужбы отпустили.

Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство представителя ровенской общественной организации. По предварительным данным, правоохранителям удалось задержать заказчика и киллера.

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Дата
10
февраля

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