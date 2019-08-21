Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации

Фото: ssu.gov.ua

В Службе безопасности Украины рассказали детали спецоперации, которой предупредили убийство 53-летней Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковской, 31 год.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что владелец промышленно-строительной компании из Броваров через посредника подыскивает исполнителя убийства. Посредника вывели на условного киллера, рассказали в пресс-службе СБУ.

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"Злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь через судебные споры по разделу имущества после развода. Бывшие супруги оспаривали через суд право собственности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе на частный самолет. Оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" провели контроль за совершением преступления и осуществили имитацию убийства женщин. Для подтверждения ликвидации жертв, заказчику сделали постановочные фото. Также обнародовали информацию об исчезновении женщин", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его нынешнюю жену. Также на одной из улиц Броваров задержали посредника. Его жену, с которой был в сговоре - дома. Следствие продолжается.

31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач выехали на автомобиле из Броваров Toyota в направлении столице 17 августа около 20:00. Об исчезновении женщин сообщил сожитель Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса, как уехали. Позже автомобиль нашли неподалеку Броваров. Полицейские выяснили, что женщин "заказал" бывший муж Надежды, Александр Головач. Предлагал $50 тыс. Супруги после развода судится за общее имущество.