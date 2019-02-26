Зайцеву вывели из суда

Во время оглашения приговора по делу о трагической ДТП с 5 погибшими в Харькове обвиняемой Елене Зайцевой стало плохо. Фото - newsroom.kh.ua

Во время оглашения приговора по делу о трагической ДТП с 6 погибшими в Харькове обвиняемой Елене Зайцевой стало плохо. Ее под конвоем вывели из "аквариума".

Причину плохого самочувствия медики пока не объяснили.

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Судья не остановил чтение приговора после того, как Зайцеву вывели из зала суда.

Сегодня, 26 февраля, в Киевском районном суде Харькове начался завершающий этап суда над обвиняемыми в смертельном ДТП на улице Сумской, Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым.



