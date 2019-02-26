Зайцевой и Дронову объявили приговор

В Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас огосив приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Фото - ГолосUA

26 февраля в Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас огласил приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову- по 10 лет тюрьмы.

Дело слушалось в суде больше года. Были проведены десятки экспертиз и исследований. Прокуратура просила для обоих обвиняемых по 10 лет тюрьмы с лишением права на 3 года управлять транспортными средствами. Защита Геннадия Дронова настаивал на недоказанной вине. Адвокаты Зайцевой говорили, что в аварии виноват именно Дронов. Вина водителя Lexus в том, что превысила скорость, а следовательно, должна только заплатить штраф.

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То, что Зайцева была под действием наркотиков, доказать не смогли. Врач-нарколог Елена Федирко, которая ее осматривала, дала показания в суде. Эксперта разыскивали более 6 месяцев. Она подтвердила: после ДТП у Зайцевой были сужены зрачки, неустойчивая походка. Это следствие перенесенной травмы или стресса . Опиаты могли появиться в моче. Это не обязательно должны быть наркотики.

ДТП произошло на перекрестке ул. Сумской и Мечникова 18 октября прошлого года. Lexus Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу. Шесть человек погибли, пятеро травмированы. В моче Елены обнаружили опиаты (наркотические вещества, влияющие на центральную нервную систему. - Gazeta.ua). Результаты экспертизы во время судебного заседания объявил прокурор.