Зайцевой и 120 лет мало: реакция соцсетей на приговор по делу харьковской аварии

26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о ДТП. Обвиняемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову присудили по 10 лет тюрьмы. Фото - Обозреватель

26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о масштабном ДТП. Обвиняемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову присудили по 10 лет тюрьмы.

Пользователи соцсети активно обсуждают приговор. Считают, что 10 лет для Зайцевой - мало. Дронов осужден несправедливо.

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"Ей надо было пожизненное дать, а его отпустить", - пишет Юлия Ткаченко.

"Несправедливо по Дронову. А Зайцевой и 120 лет мало. Столько людей загубила, их уже никаким приговором не вернуть", - добавил Игорь Герасименко.

"Обжалуют и выйдут", - считает Ольга Тимофеева.

"Именно Дронов Сделал авто Зайцевой неуправляемым. Поэтому считаю решение суда разумным", - пишет Олег Мельничук.

"Ага. Он вообще виноват, что сел за руль в тот день. И шторм был в море, это тоже Дронов", - ответил Игорь Герасименко.

"Мало !!!! За 6 убитых ..... Твари", - считает Руслан Александров.

Осужденный на 10 лет тюрьмы за масштабную харьковскую трагедию Геннадий Дронов с приговором не согласен. Поэтому защита уже готовит апелляцию. Защита второй участницы ДТП Елены Зайцевой пока не знает, будет ли подавать апелляцию.