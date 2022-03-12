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суббота, 12 марта 2022 08:28

Спецтема: Война России против Украины

Захватчики били по селу в Киевской области. Горит гигантское помещение
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Ночью 12 марта оккупанты обстреляли склад замороженной продукции в селе Квитневе Броварского района Киевской области. Помещение загорелось.

Жертв нет, по предварительной информации, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Около 08:00 спасатели локализовали пожар на площади в 28 тыс. кв. м.

"Продолжается тушение", - заявили в ГСЧС

После вражеских обстрелов в селе Квитневе загорелся склад замороженной продукции
Фото: ГСЧС
После вражеских обстрелов в селе Квитневе загорелся склад замороженной продукции
После вражеских обстрелов в селе Квитневе загорелся склад замороженной продукции

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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