Захватчики били по селу в Киевской области. Горит гигантское помещение

Ночью 12 марта оккупанты обстреляли склад замороженной продукции в селе Квитневе Броварского района Киевской области. Помещение загорелось.

Жертв нет, по предварительной информации, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Около 08:00 спасатели локализовали пожар на площади в 28 тыс. кв. м.

"Продолжается тушение", - заявили в ГСЧС

Фото: ГСЧС

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.