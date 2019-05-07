Захват заложников во Франции: сообщили новые подробности

Злоумышленником, который захватил заложников во Франции, оказался 17-летний подросток. Фото: Politeka

Во Франции установили личность злоумышленника, который захватил заложников в магазине. Им оказался 17-летний подросток, который называет себя участником "вооруженного крыла" желтых жилетов в Тулузе.

По данным правоохранителей, у парня четверо заложников, все они - женщины. Об этом сообщают французские СМИ.

Сейчас парламентарии ведут переговоры с молодым человеком, однако никакой информации о его мотивах и требованиях пока не получили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре города взорвалась граната: есть погибший и раненые

Происшествие пока не связывают с терроризмом. В полиции придерживаются версии, что это было неудачное ограбление.

Происшествие случилось в коммуне Бланьяк под Тулузой в табачном магазине. Парень захватил заложников и даже открыл огонь по стражам порядка, чтобы они отодвинули периметр безопасности дальше.