Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось

Террорист зашел в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" около 12:00. Сказал, что нужно вызвать полицию потому, что у него бомба.

Об этом рассказала журналистам сотрудница учреждения Наталья, которая оказалась в заложниках.Мужчина не угрожал оружием, только сказал, что бомба у него в сумке.

Автор: скриншот В Киеве мужчина угрожал взрывом в центре Киева

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"Я подумала, что это шутка", - говорит Наталья, пишет "Обозреватель".

По ее словам, террорист требовал вызвать только полицию и журналистов. Сначала вел себя агрессивно. Но потом ей удалось снизить напряжение разговорами о погоде, природе, звездах и животных.

Мужчина, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве - гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахманович Каримов . Говорил, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют. Поскольку к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору. Его задержали через несколько часов.