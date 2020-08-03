Захват банка в центре Киева: Геращенко озвучил возможный сценарий событий

Мужчина угрожает устроить взрыв в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. Фото: Укринформ

Правоохранители ведут переговоры с террористом, который захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева.

Если полиция не уговорит его сдаться, будет использован полтавский сценарий (тогда снайпер выстрелил в террориста, у которого в руке была граната. Мужчина погиб на месте. - Gazeta.ua).

О таких планах заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112.Украина". По его словам, уже 15 минут полиция ведет переговоры.

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"Мы надеемся, что переговоры дадут свой результат, и мужчина сдастся полиции. Мы не знаем, есть ли у него реальное оружие, или он только угрожает. Но мы должны сделать все для безопасности наших граждан. Мы будем вести переговоры, делая все возможное, чтобы сохранить жизнь всем, в том числе этому человеку. Если будет ситуация, что этот человек будет опасен, мы сделаем так, как в Полтавской области", - заявил Геращенко.

3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница "Универсал Банка" и сообщила, что в отделении находится человек в возрасте до 39 лет со взрывчаткой. Банк расположен в бизнес-центре "Леонардо". Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".