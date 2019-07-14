Загорелся поезд, который везли на ремонт

На Харьковщине во время движения загорелся поезд. Фото: Нацполиция

В Харьковской области во время движения загорелся поезд.

Инцидент произошел утром 14 июля на железнодорожной станции "Пирогово" вблизи населеногого пункта Огульцы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, причиной пожара стало возможное короткое замыкание электропроводов в электровозе, который транспортировали из Полтавы в Харьков для проведения ремонтных работ. Он загорелся во время движения.

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В результате пожара никто не пострадал. Однако движение поездов по участку железной дороги было приостановлено.

В Харькове загорелась маршрутка с людьми. Пассажиры успели выбежать, пострадавших нет.