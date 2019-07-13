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суббота, 13 июля 2019 19:20

Загорелась переполненная маршрутка

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Загорелась переполненная маршрутка
В Харькове загорелась маршрутка. Фото: facebook

В Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми.

Пожар произошел в маршрутке №61, которая курсирует с Центрального рынка на Лысую гору, сообщает ТСН.

Пассажиры успели выбежать, пострадавших нет.

Происшествие случилось на улице возле частных домов.

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"Маршрутку сначала безуспешно тушили соседи до приезда пожарных", - рассказал очевидец Сергей Погребняк.

Представитель Главного управления ДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что о пожаре спасателям сообщили сегодня в 13.50. Пламя охватило салон. Спасатели потушили огонь менее чем за 20 минут с момента вызова. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Во вторник, 9 июля, в Киеве возле станции метро Лесная загорелась маршрутка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

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Дата
13
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