Загорелась переполненная маршрутка

В Харькове загорелась маршрутка. Фото: facebook

В Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми.

Пожар произошел в маршрутке №61, которая курсирует с Центрального рынка на Лысую гору, сообщает ТСН.

Пассажиры успели выбежать, пострадавших нет.

Происшествие случилось на улице возле частных домов.

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"Маршрутку сначала безуспешно тушили соседи до приезда пожарных", - рассказал очевидец Сергей Погребняк.

Представитель Главного управления ДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что о пожаре спасателям сообщили сегодня в 13.50. Пламя охватило салон. Спасатели потушили огонь менее чем за 20 минут с момента вызова. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Во вторник, 9 июля, в Киеве возле станции метро Лесная загорелась маршрутка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".