Загадочное убийство профессора: задержали подозреваемого

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве украинского историка 67-летнего Владимира Щукина.

Это - 29-летний местный житель, сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

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"Был установлен и задержан житель Николаева 1992 года рождения. Подозреваемый признался в совершении убийства", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной убийства стали личные взаимоотношения.

Владимира Щукина нашли убитым в Николаеве в собственной квартире на пр. Центральном. Тало 14 мая примерно в 07:00 нашел сосед. Мужчина лежал на полу, а дверь в его квартиру была открыта. Щукину дали по голове и несколько раз ударили ножом, по заключению эксперта. Щукин изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области. Убийство произошло в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой.