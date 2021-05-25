Загадочное убийство профессора: задержали подозреваемого

 
Ексклюзивы
1/5
Как аэропорт "Киев" отгулял 97-летие - яркие фото
Как аэропорт "Киев" отгулял 97-летие - яркие фото
Просмотров: 180
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 855
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 207
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 387
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1270
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 252
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 945
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 243
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 612
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 828
Фото
Все фото
6
6
3
5
4
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
По Херсонщине промчался торнадо: фото
По Херсонщине промчался торнадо: фото
В 16 раз выше нормы: водитель, которая сбила школьника, была пьяна в дым
В 16 раз выше нормы: водитель, которая сбила школьника, была пьяна в дым
СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов
СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
Видео
Все видео
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены
Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Пьяный полицейский с пистолетом ночью дебоширил на улице
Пьяный полицейский с пистолетом ночью дебоширил на улице
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1629
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
23 мая 2021
Просмотров: 936
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 18:34

Загадочное убийство профессора: задержали подозреваемого

  Комментировать
Загадочное убийство профессора: задержали подозреваемого
В Николаеве убили краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Подозреваемого задержали. Фото: pravda.com.ua

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве украинского историка 67-летнего Владимира Щукина.

Это - 29-летний местный житель, сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочное убийство профессора: его руководитель диссертации погиб при похожих обстоятельствах

"Был установлен и задержан житель Николаева 1992 года рождения. Подозреваемый признался в совершении убийства", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной убийства стали личные взаимоотношения.

Владимира Щукина нашли убитым в Николаеве в собственной квартире на пр. Центральном. Тало 14 мая примерно в 07:00 нашел сосед. Мужчина лежал на полу, а дверь в его квартиру была открыта. Щукину дали по голове и несколько раз ударили ножом, по заключению эксперта. Щукин изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области. Убийство произошло в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Загадочное убийство профессора: задержали подозреваемого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 15156
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 11061
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 10539
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 5085
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4761
Происшествия
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
6
 Просмотров: 36
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
 Просмотров: 234
В смертельном ДТП погибла мать троих детей
В смертельном ДТП погибла мать троих детей Просмотров: 288
Терроризировал фермеров и похищал людей: задержали "смотрящего", который бегал от суда
Терроризировал фермеров и похищал людей: задержали "смотрящего", который бегал от суда Просмотров: 243
Один с пистолетом, другой с кирпичом: мужчины устроили разборки в универмаге
Один с пистолетом, другой с кирпичом: мужчины устроили разборки в универмаге Просмотров: 117
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
Голосов: 1910
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть