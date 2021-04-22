Загадочное отравление семьи в квартире: что известно о погибшем американце

Полицейские Славянская устанавливают обстоятельства смертельного отравления семьи. Фото: npu.gov.ua

Американца, который умер от отравления в квартире в Славянске, звали Брайан Уэсли Митчелл. Ему было 34 года. Вместе с ним были сожительница Марина Гергель и ее дочь. Квартиру семья снимала.

Митчелл не имел отношения к дипломатии, а работал программистом. В Украину приехал к невесте. Об этом пишет интернет-издание Vesti.ua, ссылаясь на данные СБУ.

О Марине известно, что два года назад она работала вебкам-моделью под ником McLaren8 и McLarenDu.

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Судмедэксперты сообщили, что экспертизу вскрытия Брайана еще не проводили, потому что он иностранец. А вот предварительная причина смерти 6-летней девочки - отравление угарным газом.

Однако, есть и другие версии. Так, мать Марины предполагает, что американец мог своими руками отравить ее дочь, внучку и себя. Потому что был психически нестабилен, по ее словам. Также проверят возможную причастность к гибели кафе, в котором семья ужинала.

В Славянске в квартире по улице Ясной, 5/12 в бессознательном состоянии нашли 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и сожителя - гражданина США. Трагедия произошла вчера, 21 апреля, около 23:00. Врачам не удалось спасти жизнь мужчине и ребенку. Женщина находится в реанимации. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.