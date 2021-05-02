Загадочное отравление семьи и медиков: что говорят полиция и спасатели

В одной из квартир в Киеве неизвестным веществом отравилась семья. Плохо стало и медикам, приехавшие на вызов. Дело расследует полиция. Фото: npu.gov.ua

По загадочное отравление семьи и врачей в Киеве взялась полиция.

Там подтвердили, что обращение было зарегистрировано, госпитализации и то, что у ребенка, а позже и у родителей с медиками начались те же симптомы. Жертвами стали шесть человек - всех госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"На данном этапе неизвестно, чем отравилась семья. Продолжается расследование", - говорят в полиции.

Работники ГСЧС рассматривают версии о наличии токсичных испарений в квартире, о неисправности внутридомовых коммуникаций и об утечке газа.

В одной из квартир в Киеве неизвестным веществом отравилась семья. Плохо стало и медикам, приехавшие на вызов. ЧП произошло поздно вечером 1 мая в доме №19 на ул. Максима Берлинского. Тогда врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Однако пока ехала подмога, судороги начались уже и у самих врачей. Ребенка доставили в тяжелом состоянии в профильное отделение киевской больницы "Охматдет", а родители и медики находятся в больнице скорой помощи.