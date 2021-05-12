Загадочное исчезновение женщины дороге из церкви: последние подробности

На Ровенщине 10-е сутки ищут 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа. Она не вернулась домой в Пасхальную ночь. Последний раз женщину видели односельчане 2 мая около 3:30 - она ​​шла из храма с корзиной после праздничного богослужения. Однако дома так и не появилась.

Ежедневно на поиски женщины выходят около 40 полицейских, рассказала Gazeta.ua Екатерина Загурская с отдела коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua На Ровенщине разыскивают 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа, которая не вернулась домой после богослужения в местном храме

"Проверялись различные версии - что женщину сбили на авто и вывезли из села, что она заблудилась. Но пока никаких результатов поисков. Полицейские осматривают местность в радиусе 10 километров вокруг села. Проверяют леса, поля, канавы, заброшенные здания. Разослали ориентировки по Ровенской и других областях. Было сообщение, что женщину, похожую по описанию, видели возле Новоград-Волынского Житомирской области. Информацию проверяем", - рассказала Екатерина Загурская.

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Анна Васейко была одета в длинную куртку синего цвета, черные валенки и красный платок.

Полицейские просят всех, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщить по телефону 0 (98) 957 44 37 или 102.

Анна Васейко живет вместе с сестрой - Верой Федоровной, 78 лет. Обе одиноки, друг за другом ухаживали. Исчезновение старшей сестры заметила утром, когда проснулась. Сначала бросилась к соседям. Когда там не нашла - селяне отправились на поиски женщины. Позже вызвали полицию.