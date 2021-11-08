Загадочная смерть заместителя директора музея: что рассказали в полиции

Дело о загадочной гибели директора Львовского исторического музея 38-летнего Юрия Силецкого расследуют как самоубийство.

Тело в авто нашли в лесу возле села Лагода. Других подробностей следователи пока не разглашают, сообщила Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Светлана Добровольская.

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"Тело без вести пропавшего жителя города Винник обнаружили в лесном массиве возле одного села Львовского района. Следователи открыли дело по статье умышленное убийство с примечанием - самоубийство", - рассказала Добровольская.

Назначены экспертизы, устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.

Тем временем страницы Юрия в социальных сетях, где десятки друзей и знакомых выражали соболезнования в связи со смертью, удалили.

Заместитель директора Львовского исторического музея 38-летний Юрий Силецкий был найден мертвым 7 ноября.

Он выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя 6 ноября около 13:00 и перестал выходить на связь. На следующий день его объявили в розыск.

Юрий Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него остались жена и двое детей.