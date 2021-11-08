Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым

Пропавшего замдиректора Львовского исторического музея Юрия Силецкого нашли мертвым. Фото: facebook.com/yuriy.siletskiy

Заместителя директора Львовского исторического музея 38-летнего Юрия Силецкого, не выходившего на связь от 6 ноября, нашли мертвым.

Об этом вечером 7 ноября сообщила в Facebook заместитель директора Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого Леся Гарасим.

"Подробностей пока нет. И нужны ли. Просто помолимся за упокой его души", - написала Герасим.

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Известно, что Силецкий выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя 6 ноября около 13:00 и пропал. На следующий день его объявили в розыск.

Тело обнаружили в автомобиле. Больше информации правоохранители обещают обнародовать со временем.

Юрий Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее.

У него остались жена и двое детей.

В Тернопольской области через два месяца после исчезновения нашли мертвым журналиста и ветерана АТО 57-летнего Ярослава Буяка. Мужчина скончался в больнице. Тело лежало в морге. Однако ни семье, ни полиции медики не сообщили.