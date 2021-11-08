Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым

Заместителя директора Львовского исторического музея 38-летнего Юрия Силецкого, не выходившего на связь от 6 ноября, нашли мертвым.
Об этом вечером 7 ноября сообщила в Facebook заместитель директора Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого Леся Гарасим.
"Подробностей пока нет. И нужны ли. Просто помолимся за упокой его души", - написала Герасим.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчезнувшую предпринимательницу нашли мертвой после недели поисков
Известно, что Силецкий выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя 6 ноября около 13:00 и пропал. На следующий день его объявили в розыск.
Тело обнаружили в автомобиле. Больше информации правоохранители обещают обнародовать со временем.
Юрий Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее.
У него остались жена и двое детей.
В Тернопольской области через два месяца после исчезновения нашли мертвым журналиста и ветерана АТО 57-летнего Ярослава Буяка.
Мужчина скончался в больнице. Тело лежало в морге. Однако ни семье, ни полиции медики не сообщили.
Комментарии