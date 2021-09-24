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пятница, 24 сентября 2021 10:54

Пропавшего журналиста нашли мертвым

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Пропавшего журналиста нашли мертвым
На Тернопольщине нашли метвим журналиста, ветерана АТО 57-летнего Ярослава Буяка. Находился в розыске с 1 августа. Выяснилось, умер в больнице и от 30 августа тело лежало в морге. Фото: facebook.com/Владимир Андриишин

На Тернопольщине 23 сентября нашли мертвым журналиста и ветерана АТО 57-летнего Ярослава Буяка, который исчез в конце июля.

Мужчина скончался в больнице 30 августа. С тех пор тело лежало в морге, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

"Выяснилось, что пропавший журналист находился на стационарном лечении в больнице и там умер. Тело мужчины с 30 августа находилось в больничном морге. Будет проведено повторное вскрытие, которое установит причины смерти. Также вопрос к врачам: почему родственники не были уведомлены, что мужчина был в медучреждении. Будем выяснять, в каком состоянии он там был", - рассказали полицейские.

Устанавливают обстоятельства смерти. Следствие продолжается.

Коллеги и друзья шокированы известием. Еще несколько дней назад следователь заявлял, что у них нет ни одного следа, говорит коллега Ирина Белякова.

"Ответили, что от Славика ни следа. После огласки его тело нашли в больничном морге - спустя почти месяц после смерти", - говорит Белякова.

Прощание с Ярославом Буяка состоится 24 сентября в 13:00 возле часовни на территории Тернопольской областной клинической психоневрологической больницы.

В тот же день после панихиды Ярослава Буяка похоронят на городском кладбище в Должанке.

Ярослав Буяк пропал без вести в конце июля. Последний раз связь с ним был еще 26 числа. С тех пор его никто не видел, на связь с родными он тоже не выходил. Телефон был выключен. Документы оставил в тернопольской квартире.

1 августа журналиста объявили во всеукраинский розыск.

Ярослав Буяк работал журналистом и редактором в различных изданиях. С 2009 года - главный редактор книжного издательства "Новий колір". С 2015-го до 2017 год служил в Вооруженных силах Украины по контракту.

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