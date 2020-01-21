Загадочная смерть в здании ЦИК: показали фото погибшего

В здании Центральной избирательной комиссии в Киеве покончил с собой сотрудник Управления государственной охраны 25-летний Ярослав Розумняк.
Он выстрелил себе в голову из табельного оружия - пистолета Макарова, пишет Информатор.
Обстоятельства и мотив самоубийства устанавливают следователи Государственного бюро расследований.
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Ярослав Розумняк жил в Буче, воспитывался в неполной семье. Окончил Киевский транспортно-экономический колледж по специальности "инженер безопасности движения" в 2015 году. Несколько месяцев работал в Киевпасстрансе.
Работу в УГО начал в 2017 году. Женат не был, детей не имел.
В помещении Центральной избирательной комиссии в Киеве нашли застреленным сотрудника Управления государственной охраны 21 января. Выстрелил в себя на рабочем месте около 18:20.
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