Загадочная смерть матери и ее сыновей в квартире: эксперты назвали причины

34-летнюю Ольгу Бунину с сыновьями 9 и 7 лет нашли мертвыми в съемной квартире в Скадовске 8 июля. Экспертиза установила, женщина отравила детей, а потом убила себя, надев на голову пакет. Фото - instagram.com/Ольга Бунина

Херсонские эксперты установили причины смерти 34-летней Ольги Буниной с сыновьями 9-летним Львом и Никитой, 7 лет. Их нашли мертвыми в съемной квартире по улице Мангубинской в Скадовске 8 июля.

Токсикологическая экспертиза показала, что дети умерли от отравления доксиламином, который они выпили с соком, пишет kherson.net.ua. Доксиламин (донормил) - доступный препарат снотворного и антиаллергенного действия. Его можно купить в аптеке. Но он противопоказан именно детям и подросткам до 15 лет.

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Относительно матери погибших детей определили, что она принимала фенобарбитал в сочетании с валокордином. Однако смерть наступила не от передозировки лекарств, а в результате асфиксии. Поэтому версия, что женщина убила сыновей и покончила с собой, подтверждается.

34-летнюю Ольгу Бунину с сыновьями 9-летним Львом и Никитой, 7 лет, нашли мертвыми в съемной квартире в Скадовске. Приехали на отдых из Херсона за несколько дней до гибели. Тела обнаружил бывший муж Ольги. Он не мог дозвониться до сыновей. Поехал узнать, что с ними. У женщины на голове был полиэтиленовый пакет. Рядом лежали дети. Следов насильственной смерти на их телах не обнаружили. Они умерли первыми, потом - мать, по предварительным данным следствия.