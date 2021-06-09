Загадочная смерть 8-летнего мальчика в коллекторе: что рассказали о семье

В городе Покров Днепропетровской области нашли мертвым 8-летнего Ибрагима Оглы 8 июня. Исчез во время прогулки 2 числа. Фото: dp.npu.gov.ua

Семья 8-летнего Ибрагима Оглы из города Покров на Днепропетровщине, тело которого нашли в коллекторе недалеко от дома, никогда не состояла на учете в социальной службе.

Причину смерти мальчика устанавливают судмедэксперты, сообщил глава города Александр Шаповал.

"Насколько мне известно, семья не состояла на учете как неблагополучная. Все вопросы по прощанию с ребенком мы взяли на себя за счет городского бюджета и благотворительных пожертвований. Когда именно состоится прощание сейчас неизвестно, потому что еще продолжается следствие", - рассказал Шаповал, передает ТСН.ua.

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Пользователи сети, которые якобы знакомы с родителями Ибрагима, утверждают, что с мамой мальчика у некоторых из них нередко возникали ссоры.

"Я с ней несколько раз скандалила", "Я хорошо знаю Ибрагима. Он посещал наш детский сад. Бродяжничал еще 5-летним", "Я знаю эту семью. Не очень следили", - пишут в комментариях.

В полиции подробности смерти Ибрагима пока не разглашают. Продолжается следствие.

В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича 8 июня. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело мальчика в канализационном коллекторе недалеко от его дома. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.