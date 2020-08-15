Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские Одессы разыскали автомобиль, которым предположительно была сбита у промтоварного рынка "7 километр" 29-летняя женщина.

Внедорожник Mitsubishi с характерными для ДТП повреждениями был на закрытой территории в Сухом Лимане Овидиопольского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Авто правоохранители забрали на штрафплощадку для проведения ряда экспертиз", - сказано в сообщении.

Отмечается, что владелец автомобиля - это 33-летний житель Одессы. Сейчас полицейские выясняют, кто был за рулем в момент наезда на женщину. Следствие продолжается.

Ночью 14 августа на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский, неподалеку от промтоварного рынка, нашли тело неизвестной женщины. Полицейские не исключают ДТП, потому что имела характерные травмы. Личность погибшей установили. Это - 29-летняя одесситка. Эксперты сообщили, что женщина умерла от травматического шока.