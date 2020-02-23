Загадочная гибель Сергея Старицкого: что известно о бизнесмене

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21 февраля в селе Чайки под Киевом нашли мертвым киевского бизнесмена 56-летнего Сергея Старицкого. Его смерть в полиции расследуют как убийство.

Известно, что киевлянин. Окончил факультет филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специальность - иностранные языки и литература.

Был основателем и директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году. Был и директором компании C. I. U, которая также прекратила свою деятельность.

Возглавлял Atlantic Group. Этот холдинг занимается рекламным бизнесом. В компании говорят, что ее соучредителем погибший стал в 1992 году. А с 2007 года и до последнего времени занимал должность генерального директора.

"Наш холдинг и вся рекламная отрасль Украины потеряли настоящего профессионала, который внес неоценимый вклад в развитие сферы. Инициатор, проактивный лидер и отличный менеджер, он сумел задать темп развития отрасли и внедрить мировой опыт еще с первых лет независимости Украины", - так говорят о Сергее Старицком в Atlantic Group.

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До этого на протяжении длительного периода работал в сфере международных и коммерческих связей. В частности, руководителем этого направления был в Государственной телерадиокомпании Украины. В 2005 -2007 годах он был председателем правления телеканала "Интер". Также есть информация, что Сергей Старицкий был гендиректором телеканала "Тонис", главой компании "Переход-Медиа" и президентом хоккейного клуба "Сокол".

Издание "Детектор медиа" в 2005 году писало, что во время выборов-2004 именно через пиарные структуры Старицкого проходила вся наружная реклама тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича.

Кроме того, по словам журналистов, олигарх Валерий Хорошковский и Старицкий - давние хорошие друзья. Собственно из-за Хорошковского Старицкий и мог попасть на "Интер". Правда, тогда на канале убеждали, что Старицкого принимали как хорошего менеджера, а не из-за его связей с руководящими структурами.

Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонид Кожара. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одна из участниц застолья Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00. После этого женщина пошла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, который зарегистрирован на ексглаву МИД. На момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии.