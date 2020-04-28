Загадочная гибель Дениса Чаленко: парня могли застрелить

14-летнего Дениса Чаленко из Прилук нашли мертвым на железнодорожных путях. Дело расследуют полгода. Фото: fakty.ua

В деле о загадочной гибели 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук на Черниговщине появились новые подробности.

Парня, которого, по данным официального следствия, сбил поезд, на самом деле могли застрелить. Об убийстве ребенка заявляют родители, ссылаясь на фотографии из материалов дела. Там есть куртка парня с отверстиями на спине - вероятно от пули. В том же месте у Дениса была раздроблена кость лопатки.

"Действительно, на куртке есть сквозное повреждение, которое, возможно, свидетельствует об огнестрельном ранении. Если мы увидим куртку, то она вся разорвана со спины. Когда проводили следственный эксперимент, куртка не зацепилась. Дело тормозится. Полиция знает, кто является убийцей", - говорит адвокат семьи Владимир Билык, передает ТСН.

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Кроме того, следственный эксперимент показал, что поезд не сбивал парня. На кадрах видно: поезд едет над манекенами, имитирующими погибшего, но не цепляет ни одного из них. Полгода дело рассматривают в Киеве, но безрезультатно. Следователи лишь заявляют, что не нашли следов избиения на теле парня. Кроме того, и поезд его не сбивал.

Родители уверены: дело умышленно затягивают. Именно поэтому они обратились к президенту и генпрокурору с просьбой лично проконтролировать дело. В ГПУ дело Чаленко не комментируют - ссылаются на тайну следствия.

"Я обращаюсь к генеральному прокурору, к президенту, чтобы обратили внимание. Завтра по ребенку будет полгода. Чтобы людям просто уделяли внимание, чтобы работали органы", - говорит отец погибшего подростка Виктор Чаленко.

Тело подростка нашли на железнодорожных путях вечером 29 октября прошлого года. Он не вернулся с занятий боксом. Полицейские говорили, что парня сбил поезд. Родители сразу были уверены - Дениса убили и положили на рельсы мертвого.