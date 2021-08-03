Загадочная гибель белоруса Шишова: новые подробности

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Гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, обнаружили в Святошинском районе.

Поиски пропавшего продолжались всю ночь, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации столичной полиции.

"Тело обнаружили под утро в парковой зоне недалеко от улицы Бударина в Святошинском районе столицы. Это вся информация, которую мы можем озвучить. Ведется следствие", - сообщили в отделе коммуникации.

Виталий Шишов родился в Беларуси в 1995 году. В Украину переехал осенью 2020-го. Вынужден был после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси. Стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине и был главой организации. Брался абсолютно за все сферы деятельности: помогал всем пострадавшим от режима самопровозглашённого президента Александра Лукашенко, которые переехали в Украину. Занимался проведением акций против режима Лукашенко, обращениями в госорганы для продвижения законопроектов, которые помогают соотечественникам, формированием диаспоры в Украине.

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Ранее во время пробежек за ним следили неизвестные. К нему и его девушке подходили подозрительные люди, которые пытались вступить с ними в контакт, рассказали в БГУ.

"За Виталиком вели слежку. О фактах были соответствующие сообщения в полицию. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Беларуси, о всевозможных провокациях до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БГУ выйдет из инфовакуума", - рассказали коллеги.

Добавили, что не сомневаются, что это спланированная белорусскими спецслужбами операция по ликвидации опасного для режима активиста.

Сегодня, 3 августа, друзья и знакомые соберутся у белорусского посольства в Киеве на ул. Коцюбинского, 3 на акцию памяти Виталия Шишова.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на ежедневную пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа.