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пятница, 01 ноября 2019 15:00

Загадочная гибель 14-летнего парня: говорят о причастности сына судьи

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Загадочная гибель 14-летнего парня: говорят о причастности сына судьи
В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Родители подозревают убийство. Фото - ТСН

Тело погибшего в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения комиссионного осмотра.

Расследование смерти парня находится на личном контроле главы Нацполиции Украины Игоря Клименко. Об этом кореспонденту Gazeta.ua сообщила пресс-офицер ГУНП в Черниговской области Марьяна Рева.

"В настоящее время руководство Национальной полиции Украины взяло под контроль ход расследования дела. Правоохранители проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия. К работе следственно-оперативной группы привлечены представители потерпевшей стороны и средств массовой информации", - сказала Рева.

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Между тем горожане не прекращают митинги у отдела полиции и прокуратуры. Говорят, Дениса избили четверо подростков. Один из которых якобы сын судьи столичного суда. На избиение указывают и многочисленные пятна крови, которые родители обнаружили в нескольких сотнях метров от места, где нашли сына.

"Прикрывается все. Наших детей будут убивать, а мы будем молчать? На невиновного машиниста переводят "стрелки". Отвечать должен не он, а те звери, что сделали такое", - говорит Ольга Костюк.

Адвокат семьи Чаленко Владимир Билык говорит, что вместе со следователями составили первоочередной план действий. Прежде всего - должны установить фигурантов, совершивших этот тяжкое преступление.

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. 29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя, хотя раньше такого никогда не случалось. Родители сообщили полицию и начали поиски самостоятельно. Мертвого парня нашли полицейские. Говорят, смерть Дениса - несчастный случай. Его сбил дизель-поезд. Родители подозревают убийство.

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